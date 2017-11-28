Львовские "Кажаны" обыграли "Маккаби" по сумме двух матчей в волейбольном Кубке ЕКВ

Львовский волейбольный клуб "Кажаны" вышел 1/16 финала Кубка ЕКВ, обыграв по сумме двух матчей израильский "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый матч львовяне выиграли дома со счетом 3:1. И сегодня им достаточно было выиграть две партии, чтобы выйти в следующий круг.

Хозяева площадки выиграли две первые партии со счетом 25:22 и 25:21. Тем не менее, в решающий момент удача повернулась лицом к нашей команде.

В третьей партии, при счете 24:24, львовяне выиграли два розыгрыша мяча подряд и партию в целом - 26:24. А в четвертом сете были более чем убедительны - 25:19.

Решающуя пятую партию матча, которая ничего не решала в двухматчевом противостоянии, львовяне позволили выиграть сопернику - 15:13.

В 1/16 финала "Кажаны" сыграют с сербской "Войводиной". Матчи состоятся 6-7 и 20 декабря. Первая игра пройдет во Львове.