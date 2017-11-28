МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлеток на Играх в Лондоне-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову нарушившими антидопинговые правила и аннулировал их результаты на Олимпиаде в Лондоне-2012.

Об этом соощает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

После перепроверки допинг-проб российских спортсменок их результаты на Играх в Лондоне признаны недействительными.

Читайте такжеРоссийская биатлонистка: я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОКТак, в соответствии с решением Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета от 16 октября 2017 года аннулированы результаты Юлии Гущиной в беге на 400 м, а также эстафетной команды России в эстафете 4х400 м. Серебряная медаль, диплом и значок участника подлежат возврату.

Результаты, достигнутые Анной Назаровой в прыжках в длину, аннулированы, диплом за 5 место также подлежит возврату.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию России, заявив, что эта страна не приложил достаточно усилий для борьбы с допингом.