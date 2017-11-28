Российская биатлонистка: я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК

Российская биатлонистка Яна Романова, которая была пожизненно дисквалифицирована и потеряла серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, заявила, что не собирается возвращать свою медаль.

Об этом сообщает "Проспорт-ТСН".

Спортсменка считает, что Международный олимпийский комитет не имел оснований для принятия такого решения.

"Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК. Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA. Они просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила", - заявила Романова.

Как сообщал УНИАН, украинская биатлонистка Вита Семеренко почти через четыре года после окончания Олимпиады-2014 в Сочи получит серебряную медаль из-за дисквалификации еще одной россиянки Ольги Вилухиной.