Украинка Вита Семеренко получит серебряную медаль Сочи-2014 из-за дисквалификации россиянки (видео)

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших на Играх в Сочи-2014.

Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы участники Сочи-2014 скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, а также биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

Таким образом, у России отобрали еще три медали вдобавок к ранее утраченным. Вилухина лишена серебра спринта и серебра в эстафете, Романова – серебра в эстафете.

Таким образом, серебряную медаль в спринте на зимних Играх в Сочи-2014 получит украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая в той гонке пришла третьей. Бронзу получит итальянка Карин Оберхофер.

Сборная Украины с этим серебром все равно не поднимется выше своего 20-го места общего зачета, уступая Великобритании по количеству бронзовых медалей.