Украинец Настенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Украинец Иван Настенко выиграл золотую награду первенства мира по джиу-джитсу, которое сегодня завершается в городе Богота, в Колумбии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Украинскому спортсмену не было равных в весовой категории до 94 кг - он завоевал золотую награду.

Интересно, что украинец Настенко, который родился и вырос в Макеевке, теперь является обладателем полного комплекта главных титулов в своем виде спорта. Так, он завоевывал в своей карьере звание чемпиона Европы, становился чемпионом Всемирных игр 2013 года, и сейчас стал на высшую ступеньку пьедестала на чемпионате мира.

Серебряную награду чемпионата мира в весовой категории до 62 кг в актив сборной Украины добавил лучанин Богдан Мочульский. Напомним, что 21-летний спортсмен в июле этого года завоевал золото на Всемирных играх во Вроцлаве.