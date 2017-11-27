Женская сборная Украины по гандболу заняла 2-е место на турнире в Испании

Женская сборная Украины по гандболу завершила выступления на международном турнире в испанской Мелилье на втором месте, сообщает Xsport.

Команда Бориса Чижова выиграла у Японии и Аргентины, после чего в матче за первое место встретилась со сборной Испании, которая также перед этой игрой имела максимум очков.

Финальный матч у украинской команды не получился. Украинки проиграли испанкам первый тайм - 9:14, и столкнулись с еще большими проблемами после перерыва. В итоге - 33:14 в пользу испанок, которые заняли итоговое первое место. В составе сборной Украины лучшим игроком матча была признана Виктория Борщенко.

В матче за бронзу Аргентина победила Японию 26:21 и заняла третье место. Японки - четвертые.

Турнир в Мелилье стал для сборной Украины этапом подготовки к следующим матчам квалификации чемпионата Европы-2018. Напомним, в марте сборная дважды сыграет против Швейцарии в рамках группового турнира.

Международный турнир в Мелилье (Испания)

УКРАИНА - Япония - 25:24 (13:12)

УКРАИНА - Аргентина - 31:25 (14:15)

Испания - УКРАИНА - 33:14 (14:9)

Турнирная таблица

1. Испания - 6 очков

2. УКРАИНА - 4

3. Аргентина - 2

4. Япония - 0