Женская сборная Украины по гандболу заняла 2-е место на турнире в Испании
Турнир в Мелилье стал для сборной Украины этапом подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы-2018.
Женская сборная Украины по гандболу завершила выступления на международном турнире в испанской Мелилье на втором месте, сообщает Xsport.
Команда Бориса Чижова выиграла у Японии и Аргентины, после чего в матче за первое место встретилась со сборной Испании, которая также перед этой игрой имела максимум очков.
Финальный матч у украинской команды не получился. Украинки проиграли испанкам первый тайм - 9:14, и столкнулись с еще большими проблемами после перерыва. В итоге - 33:14 в пользу испанок, которые заняли итоговое первое место. В составе сборной Украины лучшим игроком матча была признана Виктория Борщенко.
В матче за бронзу Аргентина победила Японию 26:21 и заняла третье место. Японки - четвертые.
Турнир в Мелилье стал для сборной Украины этапом подготовки к следующим матчам квалификации чемпионата Европы-2018. Напомним, в марте сборная дважды сыграет против Швейцарии в рамках группового турнира.
Международный турнир в Мелилье (Испания)
УКРАИНА - Япония - 25:24 (13:12)
УКРАИНА - Аргентина - 31:25 (14:15)
Испания - УКРАИНА - 33:14 (14:9)
Турнирная таблица
1. Испания - 6 очков
2. УКРАИНА - 4
3. Аргентина - 2
4. Япония - 0