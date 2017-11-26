Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Дэвиса-2017

В Лилле на арене "Пьер Моруа" завершился финальный матч Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии.

Обладателями Кубка Дэвиса в сезоне 2017 года стала сборная Франции, сообщает официальный сайт соревнований.

Бельгиец Давид Гоффен выиграл оба своих матча - против над Ляка Пуя и Жо-Вильфрида Тсонга, однако этого не хватило сборной Бельгии для итоговой победы.

Франция – Бельгия 3:2

Люка Пуй (Франция, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 1) – 5:7, 3:6, 1:6

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 1) — Стив Дарсис (Бельгия, 2) – 6:3, 6:2, 6:1

Ришар Гаске/Пьер-Юг 1Эрбер — Рубен Бемельманс/Йорис Де Лооре — 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 1) — 6:7 (5), 3:6, 2:6

Люка Пуй (Франция, 2) — Стив Дарсис (Бельгия, 2) — 6:3, 6:1, 6:0

Для сборной Франции это десятый титул в истории. По данному показателю французы сравнялись с Великобританией и делят третье место вслед за США (32 титула) и Австралией (28 трофеев).