Украинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в Германии

Украинец Игорь Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Безупречное выступление в коронных упражнениях на кольцах и заслуженная победа! Поздравляю Игоря и его тренера!», - отметил министр.

Радивилов с результатом 15,133 балла стал первым в упражнениях на кольцах.

В упражнениях на коне Украину представляли Олег Верняев и Андрей Сеничкин. Верняев допустил ошибки и занял лишь четвертое место (14,466 балла), а Сеничкин стал шестым (14,333 балла).