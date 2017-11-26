Украинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в Германии
22:22, 26 ноября 2017Другое
167
Украинец стал первым в упражнениях на кольцах.
фото УНИАН
Украинец Игорь Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
«Безупречное выступление в коронных упражнениях на кольцах и заслуженная победа! Поздравляю Игоря и его тренера!», - отметил министр.
Радивилов с результатом 15,133 балла стал первым в упражнениях на кольцах.
В упражнениях на коне Украину представляли Олег Верняев и Андрей Сеничкин. Верняев допустил ошибки и занял лишь четвертое место (14,466 балла), а Сеничкин стал шестым (14,333 балла).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter