Мутко требовал испортить мочу украинского спортсмена, чтобы победил россиянин

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден рассказал об участии вице-премьера России Виталия Мутко в допинговой системе России.

Так, он заявил, что Виталий Мутко требовал от Родченкова проколоть пробирку с мочой украинца, чтобы обеспечить победу российскому спортсмену. Об этом говорится в показаниях Родченкова комиссии Шмида, сообщает Isport со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеРоссия в шаге от полной дисквалификации с зимней Олимпиады"Должен сказать, что это основная тема показаний Родченкова, которые он предоставил комиссии Шмида на 50 страницах. Существуют сотни доказательств, касающихся Мутко и Нагорных.

Но одна вещь возмутила меня больше всего, это произошло в разговоре, состоявшемся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен проколоть пробирку с мочой украинского спортсмена, чтобы она выглядела грязной и российский спортсмен победил.

Мой клиент нашел причину этого не делать. Когда выйдет отчет комиссии Шмида, вы узнаете подробности", – сказал Уолден.

Как сообщал УНИАН, Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию России из-за допинга.