Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию России из-за допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила дисквалификацию России, заявив, что эта страна не приложила достаточно усилий для борьбы с допингом.

Ассоциация сделала это объявление 26 ноября после двухдневного заседания Совета в Монако.

«Условия, установленные Советом ИААФ для восстановления членства Российской национальной федерации легкой атлетики в ИААФ, еще не были полностью выполнены,– говорится в официальном сообщении ИААФ.– Зато несколько материальных условий остаются нерешенными, полностью или частично».

Как следствие, Совет ИААФ единодушно принял рекомендацию своей рабочей группы не приостанавливать дисквалификацию России, пока все условия не будут выполнены в полном объеме.

Деятельность российской организации была приостановлена в 2015 году, когда ее сотрудники были обвинены в том, что помогали скрыть применение допинга.

После интенсивных переговоров и масштабных кадровых изменений в российском агентстве ВАДА заявила, что разрешила РУСАДА «планировать и координировать» работу под наблюдением британского агентства (UKAD), которая осуществляет наблюдение за допинг-тестированиями в России с 2015 года.

Напомним, на чемпионате мира, который проходил с 5-го по 13 августа в Лондоне, 19 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом.