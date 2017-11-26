Украинская легкоатлетка Алиша Шух получила награду ИААФ за установление мирового рекорда
17:19, 26 ноября 2017Другое
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В феврале этого года Алина Шух в Таллинне установила рекорд по пятиборью среди спортсменов U-20 в помещении.
Алина Шух получила награду ИААФ за установленный рекорд / facebook.com/EuropeanAthletics
Во время торжеств Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которые проходят в Монако, украинке Алине Шух вручили памятную награду ИААФ за установленный ею мировой рекорд среди спортсменов U-20 в помещении по пятиборью.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Шух установила рекорд (4542 очка) 4 февраля 2017 года в Таллинне (Эстония).
Напомним также, что по итогам года серебряная медалистка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко вошла в тройку претенденток на звание ИААФ «Восходящая звезда». Победительницей в этой номинации стала чемпионка мира по тройному прыжку венесуэлка Юлимар Рохас.
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