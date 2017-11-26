Сборная Украины заняла 6-е место в первой гонке сезона Кубка мира по биатлону
Наш дуэт не сумел достичь пьедестала из-за падения Дмитрия Пидручного за считанные метры до финиша.
Сегодня, 26 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/2018.
В первой гонке сезона - супермиксте - украинский дуэт Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный занял шестое место.
Выиграли гонку австрийцы – Лиза Хаузер и Симон Эдер, сообщает официальный сайт соревнований.
Отметим, что на последнем круге Пидручный боролся за место на подиуме, но за несколько десятков метров до финиша столкнулся с итальянцем Бормолини и пропустил вперед нескольких соперников.
По чистой скорости Вита Семеренко была второй, уступив лишь 14 секунд на лыжне норвежке Хильде Фенне. Пидручный из-за падения ухудшил свои показатели, но также был в пятерке.
Одиночная смешанная эстафета
1. Австрия (0+2) 36:17.0
2. Германия (0+9) +16.5
3. Казахстан (0+5) +32.7
4. Франция (0+10) +33.7
5. Швеция (0+9) +34.3
6. Украина (0+10) +34.9
7. Италия (0+6) +43.3
8. Россия (0+8) +1:07.8