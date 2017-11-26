Сборная Украины заняла 6-е место в первой гонке сезона Кубка мира по биатлону

Сегодня, 26 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/2018.

В первой гонке сезона - супермиксте - украинский дуэт Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный занял шестое место.

Выиграли гонку австрийцы – Лиза Хаузер и Симон Эдер, сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что на последнем круге Пидручный боролся за место на подиуме, но за несколько десятков метров до финиша столкнулся с итальянцем Бормолини и пропустил вперед нескольких соперников.

По чистой скорости Вита Семеренко была второй, уступив лишь 14 секунд на лыжне норвежке Хильде Фенне. Пидручный из-за падения ухудшил свои показатели, но также был в пятерке.

Одиночная смешанная эстафета

1. Австрия (0+2) 36:17.0

2. Германия (0+9) +16.5

3. Казахстан (0+5) +32.7

4. Франция (0+10) +33.7

5. Швеция (0+9) +34.3

6. Украина (0+10) +34.9

7. Италия (0+6) +43.3

8. Россия (0+8) +1:07.8