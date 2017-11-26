Украинская каратистка Терлюга выиграла турнир серии Karate 1 на Окинаве

25-26 ноября на Окинаве (Япония) прошел заключительный турнир серии Karate 1 Всемирной федерации каратэ (WKF), где представительница Украины Анжелика Терлюга - первый номер мирового рейтинга в категории женское кумитэ, в весовой категории до 55 кг, блестяще подтвердила свой высокий класс, завоевав первое место, сообщили УНИАН, в Украинской федерации каратэ.

По пути к финалу одесская спортсменка (тренер – Денис Морозов) выбила из борьбы соперниц из Гонконга (3:0), Японии (4:0), Иордании (8:0), Италии (7:1), Ирана (3:2). А в решающем бою Анжелика победила японку Шиори Накамуру – 3:2.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летняя Терлюга стала чемпионкой Европы в командном кумитэ и завоевала бронзовую медаль в индивидуальном зачете; также одесситка выиграла по два турнира Премьер-лиги (Роттердам, Халле) и Серии А (Зальцбург, Окинава). Она сегодня уверено возглавляет рейтинг WKF и является реальной претенденткой на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В турнире на Окинаве участвовали 8 украинских каратистов – впервые в истории на японской земле, родине каратэ. Все они (кроме Анны Крещенко, выступающей в разделе ката) входят в топ-10 мирового рейтинга. Статистика их выступления такова: Анна Крещенко (ката, 4 поединка, 3 победы), Катерина Кривая (-50 кг, 4 боя, 2 победы), Анжелика Терлюга (-55 кг, 6 боев, 6 побед), Анита Серегина (-61 кг, 1 бой), Анастасия Степашко (68+ кг, 3 боя, 2 победы), Олег Филипович (-60 кг, 4 боя, 3 победы), Станислав Горуна (-75 кг, 4 боя, 3 победы), Валерий Чеботарь (-84 кг, 1 бой).

Серия Karate 1 является аналогом коммерческих турниров, которые проводятся во многих видах спорта (например, Бриллиантовая лига в легкой атлетике) с целью популяризации вида спорта, соревновательной практики и набора рейтинговых очков. В календаре WKF 2017 года были 5 турниров Premier League и 4 турнира Series A. В сумме украинские спортсмены завоевали на этих турнирах 15 медалей – 6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых.