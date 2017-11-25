Запорожский "Мотор" обыграл македонский "Металлург" в матче гандбольной Лиги чемпионов

В Скопье завершился матч предпоследнего 9-го тура групового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором македнский "Металлург" принимал запорожский "Мотор" и уступил сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 30:22 в пользу "Мотора".

Украинский чемпион имел преимущество на протяжении всей игры и еще по итогам первого тайма ушел в отрыв - 16:11. В дальнейшем гости только наращивали свой перевес, доведя его до 8 мячей.

Самы результативным игроком матча стал Артем Козакевич, на счету которого 5 голов.

Таким образом, "Мотор" набрал 13 очков, закрепился на 2-м месте в турнирной таблице и в заключительном 10-м туре сыграет на своей площадке с победителем группового этапа - французским "Монпелье".