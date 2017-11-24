Украинский фигурист Паниот попал в призеры турнира в Таллинне

Украинский фигурист Ярослав Паниот взошел на третью ступеньку пьедестала международного турнира Tallinn Trophy, не удержав лидирующие позиции, на которых он находился после исполнения короткой программы, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания Украины.

Общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221.23.

Ярослава «подвело» выступление в произвольной программе, где он был далеко не таким убедительным, как в короткой. Фигурист допустил ряд ошибок в прыжковой части программы, в частности, у него «не пошли» прыжки в четыре оборота, в то же время каскад 4Т+3Т он может записать себе в актив. В конце программы Паниот, хотя и «не сдался без боя», но все же напряжение физически не выдержал. С двумя падениями он получил за произвольную 139.98 баллов – 71.78 за технику и за компоненты 70.20 и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона. Последний выиграл у нашего спортсмена за счет более высокой оценки за компоненты.

В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235.10 баллов,у Красножона - 222,39.

Читайте такжеУкраинская фигуристка Архипова заняла второе место на международном турнире Tallinn Trophy19-летний Ярослав Паниот уже год тренируется у известного американского тренера Тэмми Гэмбл. Ранее фигурист отмечал, что тренер взялась за него «всерьез» и прилагает максимум усилий для того,чтобы он прогрессировал. Сама Гэмбл дает высокую оценку украинцу. «Яро...суперталантливsй и я очень рада,что могу с ним работать», - сказала она американскому изданию «The Press Enterprise».

В сентябре Ярослав Паниот на международном турнире в Оберсдорфе (Германия) добыл для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании. Теперь он готовится к отборочным соревнованиям – декабрьскому чемпионату Украины, по итогам которого будут названы имена тех, кто в феврале отправится в олимпийский Пхенчхан. А соперник у Ярослава будет серьезный – Иван Павлов, который сейчас тренируется у Марины Амирхановой.