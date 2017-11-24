Лучшая украинская теннисистка Свитолина приобрела дом в Великобритании
15:34, 24 ноября 2017Другое
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Большая часть тренировочного процесса украинки проходит на Туманном Альбионе.
Элина Свитолина в 2017-м году впервые в карьере сыграла на Итоговом турнир WTA / WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала обладательницей недвижимости в Великобритании, сообщет Isport со ссылкой на Новое Время.
"Мне нужно свое место, где мне хорошо и психологически комфортно, тем более в Англии я бываю чаще, чем в других странах, и тренируюсь там же", - сказала Свитолина.
По итогам уходящего сезона украинка заняла 9-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток в мире.
Как сообщал УНИАН, последним соревнованием в 2017-м для украинской теннисистки стал Итоговый турнир в Сингапуре, где 6-я ракетка мира остановилась в групповом раунде.
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