Чемпиону-паралимпийцу Писториусу вдвое увеличили срок за убийство подруги

Суд ЮАР изменил срок заключения для олимпийского чемпиона Оскара Писториуса, который осужден за убийство своей девушки Ривы Стинкамп, сообщает BBC.

Тюремный срок ему продлили с 6 лет до 13 лет и пяти месяцев.

Прокуроры настояли на том, что первоначальный шестилетний срок за убийство Ривы Стинкамп - слишком мягкое наказание. Высший апелляционный суд постановил, что приговор должен быть изменен с продлением срока до 15 лет с вычетом уже отсиженного.

Читайте такжеЧемпион Паралимпиады Писториус приговорен к шести годам тюрьмы за убийство подруги (фото)Писториус заявил, что застрелил Стинкамп в День святого Валентина в 2013 году, приняв ее за грабителя. Ранее суд низшей инстанции принял во внимание смягчающие обстоятельства и сократил полагающийся 15-летний срок за убийство. По мнению суда, реабилитация и раскаяние перевешивают отягчающие обстоятельства, такие как отсутствие предупредительного выстрела в воздух.

Изначально в 2014 году Писториус получил пять лет за непредумышленное убийство. Однако после апелляции в 2015 году суд пересмотрел свое решение и осудил его по статье "Убийство".

Писториус четыре раза выстрелил в Стинкамп через закрытую дверь туалета в своем доме в столице ЮАР Претории.

Атлет шесть раз выигрывал золото Паралимпийских игр. Он прославился тем, что стал первым спортсменом с ампутированными конечностями, выступившим в спринте на Олимпийский играх. В 2012 году он стал участником Игр в Лондоне, пробежав дистанцию на специальных карбоновых протезах-лезвиях.

Обе ноги ниже колена Писториус потерял в раннем детстве.