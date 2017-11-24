Из-за чего украинских каратистов не увидят в Сочи

Сборная Украины отказалась ехать на молодежный чемпионат Европы 2018 года, который должен пройти в Сочи 2-4 февраля. Соответствующее решение принял президиум Украинской федерации каратэ, заявление было обнародовано президентом УФК Сергеем Левчуком в Черновцах накануне чемпионата Украины 2017 года.

Решение непростое, болезненное и неприятное. В заявлении сказано: «В сложившейся ситуации любое решение будет неприятным. Поскольку речь идет про утраченный год настойчивой работы юных спортсменов и их тренеров, и про упущенные медальные надежды и планы». А надежды эти выглядели абсолютно реальными, если учесть, что в этом году на молодежном чемпионате Европы в Софии сборная Украины добыла 6 наград – 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

«Но есть вещи более важные, чем спортивные достижения», - говорится далее в заявлении УФК. Кому-то эти вещи представляются очевидными, кому-то – нет. Так или иначе, вокруг отказа от поездки в Сочи внутри сообщества каратэ было много эмоций. Но после того, как решение было принято, с ним согласились или смирились все.

В сложившейся ситуации любое решение будет неприятным. Поскольку речь идет про утраченный год настойчивой работы юных спортсменов

Весной, во время чемпионата Европы (взрослого) в Коджаэли (Турция), мы сидели на банкете, устроенном азербайджанской федерацией, напротив руководителей российского каратэ. «Увидимся в Сочи?» - спросили россияне. «Скорее всего, нет» - ответил Сергей Левчук. «Из-за всей этой х-ни?», - грустно спросили коллеги. «Да, из-за нее» - ответили мы.

Конечно, в термин «х-ня» в данном контексте разные люди вкладывают разное содержание. Но есть факты и обстоятельства, против которых не попрешь. Так, главный тренер национальной сборной Украины (он же – персональный тренер большого числа наших ведущих молодых каратистов) львовянин Антон Никулин еще год назад сказал, что родители его спортсменов не отпустят детей в Россию. И нам был понятно, почему. Даже без информации о том, что родной дядя одной из титулованных львовских каратисток погиб в АТО.

Да, решение было не единодушным и сложным. И каждая сторона находила весомые аргументы в поддержку своей позиции. - Как можно ехать в страну-агрессора, который отхватил наши земли и убивает наших сограждан? - А что – у нас война? Почему тогда можно с агрессором торговать? Почему представители других видов спорта ездят в Россию на турниры и сборы? – Другие пусть делают, что хотят. У нас своя позиция. А где гарантии, что во время чемпионата в Сочи не будет каких-либо провокаций в отношении наших юных спортсменов или украинской символики? Это вам не шахматисты и не художественные гимнасты – последствия могут быть самыми плачевными, что тогда? - Да ладно, России следующим летом принимать чемпионат мира по футболу, они сами не заинтересованы в инцидентах. - Ну-ну, но это не помешало во время фестиваля молодежи и студентов в том же Сочи устроить шоу со сжиганием флага Израиля. - Ради чего вы калечите судьбы юных спортсменов, крадете у них год жизни? Руководителям федерации хочется заработать политические дивиденды? А детей, значит, не жалко? - Так именно потому, что жалко, и не будем рисковать. - Ну, давайте, пусть поедут те, кто хочет и считает это для себя приемлемым. Мы же все спортсмены, одна семья. Зачем смешивать спорт и политику? – Тогда будет нарушен принцип справедливого спортивного отбора. И состав сборной будет ослаблен. И отношения испорчены. К тому же Министерство спорта в случае слабого выступления с удовольствием урежет финансирование, а так все останется в объемах нынешнего года. - Так, а если напрячься и победить, и заставить россиян вставать под гимн Украины? - А будут ли вставать? Может, наоборот – освистывать? И так далее, до бесконечности.

Да, вмешательство спорта в политику – это всегда гадость

Но все же в итоге решение было принято. Огласил его на специальном собрании руководителей клубов каратэ в Черновцах президент УФК Левчук, а аргументировал Антон Никулин. Который просто сказал, что он как тренер страдает больше других, и ему больно за своих спортсменов. Но он не представляет, например, как поедет в Россию главный тренер украинской молодежки Петр Корнейчук – после всего того, что он написал в соцсетях о России. И сам он, Никулин, не может ехать в Россию, будучи госслужащим высокого ранга – главой департамента молодежи спорта Львовской городской госадминистрации. Да и не в персоналиях дело. Те, кто поехал бы в Сочи, возможно, выиграли бы как спортсмены, но проиграли бы как патриоты и граждане своей родной страны. И дальше жили бы с этим.

И еще о персоналиях. Ваш покорный слуга, пресс-атташе УФК, после своих колонок здесь на УНИАН почему-то не хочет ехать в Россию. Судьба оказаться очередным журналистом-узником ФСБ меня не прельщает. Кстати, именно в день собрания в Черновцах в Минске был задержан Павел Шаройко.

Да, вмешательство спорта в политику – это всегда гадость. Но не мы в этом виноваты. И морального выбора у нас нет. Хотя, если до начала турнира в России сменится власть, и нам вернут Крым и часть Донбасса, сборная Украины еще вполне может приехать в Сочи. Ведь согласно регламенту, жеребьевка участников происходит за день до соревнований.

Игорь Левенштейн