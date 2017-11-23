Украинская фигуристка Архипова заняла второе место на международном турнире Tallinn Trophy

13-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова поднялась на вторую ступеньку пьедестала международного турнира Tallinn Trophy, который проходит в столице Эстонии, сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках.

Ученица Марины Амирхановой, которая выступала в юниорском сегменте турнира, показала уверенный и качественный прокат как короткой, так и произвольной программ, прекрасно справившись со всеми ключевыми элементами. Ее яркое выступление на Tallinn Trophy было для нее рекордным - фигуристка превзошла практически все свои показатели, достигнутые на предыдущих турнирах.

Общая сумма набранных Анастасией баллов составляет 173.75. В короткой программе она была третьей – 57.91, а в произвольной («Hana's Eyes» by Maksim Mrvica) поднялась еще на ступеньку выше, обойдя при этом россиянку Анастасию Грачеву – 115.84. Судьи высоко оценили технику исполнения элементов украинкой – 62.10, а за компоненты наша спортсменка получила 53.74. Это безусловный успех талантливой фигуристки и ее тренеров.

Победительницей турнира в одиночном катании юниорок стала еще одна Анастасия – Губанова из РФ. Она сохранила лидерство,которое захватила после короткой программы, набрав всего 189.31 баллов. На третьем месте ее соотечественница Анастасия Грачева – 161.46.

В этот же день определились победитель и призеры в одиночном катании юниоров. Первые два места достались россиянам – Андрею Мозалеву (202.94) и Максиму Федотову (186.98), а третье – чеху Матиасу Бєлоградски (183.88). Украинец Михаил Медуница с двумя падениями откатал произвольную программу, занял по ее результатам 14-е место и завершил соревнования на 13-м – 125.68.

Сегодня,23 ноября, турнир продолжится на уровне синьйоров, для которых турнир в Таллинне является также этапом серии «Челленджер». Первыми на лед выйдут с короткой программой танцевальные дуэты. От Украины на турнире выступают Дарья Попова/Владимир Беликов. Вечером - короткая программа в мужском и женском катании, где нашу страну представляют соответственно Ярослав Паниот и Анна Хныченкова.