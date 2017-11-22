Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014
Это произошло вследствие того, что у ряда российских спортсменов отобрали награды за нарушения антидопинговых правил.
Сборная России утратила первое место в медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи. Это произошло после того, как у ряда российских спортсменов были отобраны награды из-за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает Xsport.
После того, как медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, у России осталось 27 медалей (12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых) и она пропустила на первую строчку Норвегию, в активе которой 29 медалей.
Отметим, что изначально в активе России было 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).
Напомним, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал шестерых российских лыжников: были приняты решения по Алексею Легкову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Евгению Шаповалову, Евгению Белову и Юлию Иванову. Также под подозрение попали Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, но у них медалей в Сочи не было.
В прошлом месяце МОК завершил перепроверку всех допинг-проб Игр в Сочи.