В Черновцах состоялся чемпионат Украины по каратэ

18-19 ноября в Черновцах прошел чемпионат Украины по каратэ. Состоялись национальный чемпионат среди взрослых и национальный чемпионат среди кадетов, юниоров и молодежи. Об этом УНИАН сообщили в Украинской федерации каратэ.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпия». За медали в различных категориях соревновались представители 15 регионов Украины. В чемпионате приняло участие рекордное количество молодых спортсменов – 403. Количество взрослых участников также было солидным – 150.

Спортсмены традиционно боролись не только за награды, а также за попадание в национальные сборные Украины на международные турниры 2018 года. Впрочем, группа лучших наших каратистов, которые входят в топ-15 в мировом рейтинге WKF, уже гарантированно имеют места в сборной. Напомним, что это Катерина Кривая (весовая категория 50 кг, №6), Анжелика Терлюга (55 кг, №1), Анита Серегина (61 кг, №2), Анастасия Степашко (свыше 68 кг, №4), Олег Филиппович (60 кг, №8), Станислав Горуна (75 кг, №2), Валерий Чеботарь (84 кг, №6). Они, а также чемпионка Украины в ката Анна Крещенко не соревновались в Черновцах, ибо ведут подготовку к этапу Серии А, который пройдет на Окинаве 25-25 ноября. Отметим, что украинская команда впервые выступит в Японии, на родине каратэ.

Что касается собственно чемпионата Украины, то на нем были как ожидаемые результаты, так и неожиданности.

Традиционно на турнире доминировали спортсмены Одесской, Львовской областей и г. Киева. В молодежном чемпионате одесситы заняли 1-е место в общем зачете, завоевав 20 медалей (10 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых), львовяне стали вторыми – 17 наград (7-4-6), киевляне замкнули первую тройку – 29 (6-8-15). За лидерами расположились Черновицкая область (17 наград: 6-3-8) и Харьковская область (12 наград: 2-2-8). Всего в медальную таблицу попали команды 13 областей.

А вот во взрослом чемпионате львовяне опередили одесситов. При равном количестве медалей (по 15), они завоевали на одну золотую больше: 6-5-4 против 5-3-7 соответственно. Киев вновь стал третьим с 8 наградами: 1-3-4. А вот на четвертую строчку поднялась сборная Днепропетровской области – 4 медали (1-1-2). Харьковская область стала пятой – 5 медалей (1-0-4).

Среди индивидуальных достижений надо отметить чемпионские титулы молодых каратистов. В Черновцах получили взрослое золото вчерашние юниоры и сегодняшняя молодежь (до 21 года): Анна Проценко (Киев, -50 кг), Анастасия Мястковская (Львовская обл., -55 кг), Галина Мельник (Львовская обл., -68 кг), Денис Копытко (Львовская обл., -67 кг), Виталий Демчишин (Львовская обл., -75 кг). Впрочем побеждали и опытные мастера: Анна Крещенко и Виталий Кулик (оба – Одесская обл., ката), Александра Еланская (Днепр. обл.,-61 кг), Александр Розенберг (Одесская обл., -84 кг), Ярослав Горуна (Львовская обл., 84+ кг) и заслуженные ветераны – Игорь Угнич (Сумская обл., -60 кг) и Анна Ястребова (Харьковская обл., 68+ кг).