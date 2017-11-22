Российские скелетонисты лишены золота и бронзы Олимпиады в Сочи

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков лишены медалей, которые они получили на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи россиян Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Четверо спортсменов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Такое решение принял сегодня Международный олимпийский комитет (МОК). В сообщении на официальном сайте МОК говорится, что российские скелетонисты нарушили антидопинговые правила.

Читайте такжеРоссия не получила этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19 (видео)Как сообщал УНИАН, 9 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Их результаты, в том числе три серебряных медали Максима Вылегжанина, на Играх-2014, были аннулированы. Такой же вердикт 1 ноября был вынесен в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

Напомним, в июле 2016 года были созданы две комиссии МОК для изучения данных расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений россиян.

5 декабря исполком МОК по итогам решений обеих комиссий примет решение по вопросу участия российской сборной на Олимпиаде-2018, а 22 декабря - на Паралимпиаде в Пхёнчхане.