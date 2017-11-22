Россия не получила этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19 (видео)

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь этапов Кубка мира на сезон 2018/19, где не нашлось место этапу соревнований в России, сообщает официальный сайт организации.

В пост-олимпийском сезоне запланированы 9 этапов турнира, которые пройдут в Словении, Австрии Чехии, Италии, Германии (2 этапа), Канаде, США и Норвегии.

Чемпионат мира состоится в Остерсунде (Швеция).

Решение IBU может быть связано с крупным допинг-скандалом в котором замешана Россия. Эт страну подозревают в государственной системе поощрения допинга, которая была создана еще в 2011 году. Россияне также находятся под угрозой полной дисквалификации команды с Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

В нынешнем году летний чемпионат мира по биатлону (на лыжероллерах) прошел в Чайковском (Пермский край), а в Тюмени пройдет заключительный 9-й этап Кубка мира сезона 2017/18 - с 22 по 25 марта.

Кроме того, Россия примет два заключительных этапа второго по значимости Кубка IBU - с 9 по 11 марта в Увате и с 13 по 17 марта в Ханты-Мансийске.