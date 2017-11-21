Сборная Украины по пауэрлифтингу стала лучшей в мире

Отличный результат продемонстрировала сборная Украины по пауэрлифтингу на чемпионате мира по этому виду спорта, который состоялся в Пльзене (Чехия).

По результатам чемпионата украинская мужская сборная оказалась сильнейшей во всем мире, а женская команда вошла в ТОП-5 планетарного рейтинга, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

В первый же день Екатерина Клименко открыла медальный счет украинской сборной и завоевала серебряную награду в жиме лежа среди спортсменок весовой категории до 52 кг.

Обладателем первого чемпионского титула стал Андрей Наньев, который завоевал золотую награду в весовой категории 83 кг. По сумме трех упражнений он взял 932,5 кг. На счету Андрея лучший результат в жиме лежа и серебро в приседаниях со штангой.

Читайте такжеУкраинцы завоевали два золота на чемпионате мира по пауэрлифтингуВторую золотую награду в казну сборной добавила четырехкратная чемпионка Всемирных Игр Лариса Соловьева. Она подтвердила титул сильнейшей в мире женщины среди спортсменок в весовой категории до 63 кг с общим результатом 607,5 кг. Также, спортсменка продемонстрировала лучший результат в жиме лежа и приседаниях со штангой и завоевала “малое серебро” в становой тяге.

Кроме высоких титулов на счету украинских спортсменов несколько мировых рекордов! Так, Татьяна Мельник стала рекордсменкой мира в жиме лежа. Она взяла 178,5 кг в весовой категории 72 кг, став лучшей в этом виде.

Еще одним чемпионом стал рекордсмен мира в приседаниях со штангой Дмитрий Семененко (в.к. 105 кг) с результатом 445,5 кг, который в сумме многоборья преодолел 1090 кг.

Александр Рубец (в.к. 105 кг) занял второе место и установил мировой рекорд среди юниоров – 1079,5 кг в сумме, рекорд Европы среди юниоров в жиме лежа 290 кг и юниорский рекорд мира в приседании, 433 кг.

В течение последних двух дней в копилку сборной добавились еще несколько достижений. Алексей Бычков (в.к. 120) стал чемпионом и рекордсменом мира, уверенно оставив позади соперников с общей суммой 1127,5 кг.

Алексей Рокочий (в.к. 120 кг) – серебряный призер в приседании и тяге. Евгения Тишакова (в.к. 84 кг) – серебряный призер мира с суммой троеборья 642,5 кг. Инна Оробец (в.к. свыше 84 кг) взяла малую "бронзу" в жиме лежа. Владимир Свистунов (в.к. свыше 120 кг) - лучший в приседаниях со штангой (432,5 кг), второй в жиме лежа (350 кг) и серебряный призер по сумме троеборья (1127,5 кг).

Таким образом, мужская сборная по пауэрлифтингу выиграла итоговый командный зачет первенства мира. Женская сборная Украины в общем рейтинге оказалась на 4-м месте.

Как ранее сообщал УНИАН, чемпионат мира по пауэрлифтингу стал чрезвычайно успешным для Ларисы Соловьевой и Андрея Наньева, которые завоевали для Украины золотые награды мирового первенства.