Украинка Дарья Белодед выиграла турнир серии Гран-при по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая выступает в весовой категории до 48 кг, завоевала золотую медаль на турнире серии Гран-При в нидерландской Гааге.

Отметим, что для молодой 17-летней спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.

В полуфинале Дарья одержала победу над представительницей Гвинеи-Бисау Тасьяной Сезар, а в решающем поединке ей удалось разобраться с немкой Катариной Менц.

Напомним, что в сентябре 2016 года Белодед победила на молодежном чемпионате Европы, где ее соперницами были спортсменки на 3-4 года старше. А уже в апреле 2017-го Белодед сенсационно победила на взрослом чемпионате Европы в Варшаве.