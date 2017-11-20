Украинка Дарья Белодед выиграла турнир серии Гран-при по дзюдо
19:32, 20 ноября 2017Другое
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Для молодой 17-летней спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.
Дарья Белодед выиграла в весовой категории до 48 кг / xsport.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая выступает в весовой категории до 48 кг, завоевала золотую медаль на турнире серии Гран-При в нидерландской Гааге.
Отметим, что для молодой 17-летней спортсменки это первая награда на подобных соревнованиях.
В полуфинале Дарья одержала победу над представительницей Гвинеи-Бисау Тасьяной Сезар, а в решающем поединке ей удалось разобраться с немкой Катариной Менц.
Напомним, что в сентябре 2016 года Белодед победила на молодежном чемпионате Европы, где ее соперницами были спортсменки на 3-4 года старше. А уже в апреле 2017-го Белодед сенсационно победила на взрослом чемпионате Европы в Варшаве.
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