Болгарин Димитров выиграл Итоговый теннисный турнир ATP

23:44, 19 ноября 2017
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В финале он обыграл бельгийца Гоффена.

Григор Димитров / Reuters

Болгарский теннисист, шестая ракетка мира Григор Димитров стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена (7-й в рейтинге).

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Поединок завершился в трёх партиях. Болгарин победил - 7:5, 4:6, 6:3, дожав соперника с пятого матчбола. 

Встреча продолжалась два с половиной часа. 

Отметим, что в финал не пробились два главных фаворита турнира. Швейцарец Роджер Федерер уступил в полуфинале Гоффену. А первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провел на турнире всего один матч, снявшись затем из-за травмы колена.

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Теги: #Итоговый турнир ATP победитель#Григор Димитров победа на Итоговом турнире