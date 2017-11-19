Болгарин Димитров выиграл Итоговый теннисный турнир ATP

Болгарский теннисист, шестая ракетка мира Григор Димитров стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена (7-й в рейтинге).

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Поединок завершился в трёх партиях. Болгарин победил - 7:5, 4:6, 6:3, дожав соперника с пятого матчбола.

Встреча продолжалась два с половиной часа.

Отметим, что в финал не пробились два главных фаворита турнира. Швейцарец Роджер Федерер уступил в полуфинале Гоффену. А первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провел на турнире всего один матч, снявшись затем из-за травмы колена.