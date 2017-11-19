Болгарин Димитров выиграл Итоговый теннисный турнир ATP
23:44, 19 ноября 2017Другое
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В финале он обыграл бельгийца Гоффена.
Григор Димитров / Reuters
Болгарский теннисист, шестая ракетка мира Григор Димитров стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена (7-й в рейтинге).
Об этом сообщает официальный сайт ATP.
Поединок завершился в трёх партиях. Болгарин победил - 7:5, 4:6, 6:3, дожав соперника с пятого матчбола.
Встреча продолжалась два с половиной часа.
Отметим, что в финал не пробились два главных фаворита турнира. Швейцарец Роджер Федерер уступил в полуфинале Гоффену. А первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провел на турнире всего один матч, снявшись затем из-за травмы колена.
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