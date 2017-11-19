Призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова стала мамой
23:15, 19 ноября 2017Другое
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У бронзовой призерки Игр в Рио и чемпионки мира по художественной гимнастике родился сын.
Анна Ризатдинова / ukraine-rg.com.ua
Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, экс-чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала мамой.
У Анны родился сын. Об этом написала сама спортсменка в своем Instagram.
«Ровно неделю назад, 12 ноября, в наш мир вошел новый человечек, новая жизнь. Роман, ростом 51 см и весом 3,850.
Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить. Это бесценная медаль данная свыше», – написала Ризатдинова.
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