Призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова стала мамой

23:15, 19 ноября 2017
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У бронзовой призерки Игр в Рио и чемпионки мира по художественной гимнастике родился сын.

Анна Ризатдинова / ukraine-rg.com.ua

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, экс-чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала мамой.

У Анны родился сын. Об этом написала сама спортсменка в своем Instagram.

«Ровно неделю назад, 12 ноября, в наш мир вошел новый человечек, новая жизнь. Роман, ростом 51 см и весом 3,850.

Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить. Это бесценная медаль данная свыше», – написала Ризатдинова.

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Теги: #Анна Ризатдинова стала мамой#Анна Ризатдинова ребенок