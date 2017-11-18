Запорожский "Мотор" досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов
Украинская команда в Харькове одолела португальский "Спортинг".
Чемпион Украины по гандболу «Мотор» во второй раз в сезоне обыграл португальский «Спортинг» и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Первая половина поединка, который состоялся в Харькове в спорткомплексе "Локомотив", прошла на равных. "Спортинг" к перерыву вел в счете с минимальным отрывом - 15:14.
Во втором тайме хозяева смогли значительно улучшить игру. Итоговый счет встречи – 32:29.
В этом же туре группового этапа турецкий "Бешикташ" с таким же счетом - 32:29 - добыл победу над "Металлургом" (Скопье, Македония), что, с учетом параллельного успеха "Мотору", позволило украинскому клубу досрочно, за два тура до финиша, выйти в следующий этап Лиги чемпионов.
Сейчас в активе «Мотора» 11 очков после 8 матчей. Наша команда уверенно занимает второе место в группе D.
Лига чемпионов. Группа D
«Мотор» – «Спортинг» 32:29 (14:15)
Напомним, в предыдущем туре Лиги чемпионов «Мотор» сыграл вничью против «Чеховских Медведей» из России.