Запорожский "Мотор" досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Чемпион Украины по гандболу «Мотор» во второй раз в сезоне обыграл португальский «Спортинг» и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первая половина поединка, который состоялся в Харькове в спорткомплексе "Локомотив", прошла на равных. "Спортинг" к перерыву вел в счете с минимальным отрывом - 15:14.

Во втором тайме хозяева смогли значительно улучшить игру. Итоговый счет встречи – 32:29.

В этом же туре группового этапа турецкий "Бешикташ" с таким же счетом - 32:29 - добыл победу над "Металлургом" (Скопье, Македония), что, с учетом параллельного успеха "Мотору", позволило украинскому клубу досрочно, за два тура до финиша, выйти в следующий этап Лиги чемпионов.

Сейчас в активе «Мотора» 11 очков после 8 матчей. Наша команда уверенно занимает второе место в группе D.

Лига чемпионов. Группа D

«Мотор» – «Спортинг» 32:29 (14:15)

Напомним, в предыдущем туре Лиги чемпионов «Мотор» сыграл вничью против «Чеховских Медведей» из России.