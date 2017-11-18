Украинка Харлан выиграла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Бельгии

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях в бельгийском Синт-Никласе.

Об этом сообщает Xsport.

Украинка стартовала сразу в туре прямого выбывания, поскольку занимает седьмую строчку в мировом рейтинге FIE. В 1/32 финала Харлан не оставила шансов своей коллеге по сборной Ольге Жовнир, завершив поединок со счетом 15:8, далее победила француженку Каролин Кьероли – 15:6, а в 1/8-й сломила сопротивление еще одной французской саблистки Шарлотт Лембах, обыграв соперницу с преимуществом в один удар – 15:14.

Другие оппонентки также не смогли составить Харлан высокой конкуренции. В 1/4 финала лидер наших саблисток не испытала трудностей с венгеркой Анной Мартон, закончив встречу с цифрами 15:5 на табло, в полуфинале с аналогичным счетом выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Рио-2016 Яну Егорян, а в финале разгромила вице-чемпионку Европы Росселлу Грегорио, победив итальянку 15:6.

Напомним, что это уже второй этап Кубка мира в нынешнем сезоне. На первом подобном турнире Харлан показала лишь 18-й результат, проиграв в 1/16 финала другой украинке Алине Комащук, которая в Синт-Никласе уступила итальянке Ирене Векки со счетом 15:11 и остановилась в шаге от полуфинала.

Отметим, что в августе этого года Ольга десятый раз в карьере получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине.