Самый титулованный тяжелоатлет мира умер от цирроза печени в 50 лет

Трехкратный олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира по тяжелой атлетике турецкий спортсмен Наим Сулейманоглу умер в больнице Стамбула в возрасте 50 лет, сообщает Anadolu.

Спортсмену сделали операцию после диагностирования цирроза печени и он проходил курс лечения.

Наим Сулейманов родился в Болгарии, этнический турок. Стал 2-кратным чемпионом мира в составе сборной Болгарии.

В декабре 1986 года на соревнованиях в Мельбурне не вернулся в расположение сборной Болгарии и уехал в Турцию, где получил гражданство и сменил болгарский вариант фамилии на турецкий, Сулейманоглу.

В составе сборной Турции выиграл еще 5 золотых медалей чемпиона мира, а также стал победителем Олимпийских игр Сеул-1988, Барселона - 1992 и Атланта-1996.

В январе 2017-го спортсмену исполнилось 50 лет.