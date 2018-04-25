Настольный теннис в Украине: от европейских медальных реалий до мировых перспектив

Турнир в Запорожье - это не только очередная «обкатка» лучших спортсменов страны и шанс для молодежи и «второго эшелона» заявить о себе. Турнир в Запорожье, прежде всего, дань уважения Михаилу Попову, именем которого названы соревнования. Родившийся в этом славном городе Попов – чемпион Паралимпийских Игр по настольному теннису в командных соревнованиях (Рио-де-Жанейро-2016), бронзовый призер в индивидуальном первенстве (Лондон-2012), чемпион мира (2017) двукратный серебряный призер (2011, 2014) и четырехкратный бронзовый призер (2003, 2009, 2012, 2014), четырехкратный чемпион Европы (2011, 2013 – личный и командный класс, 2015).

Свой самый большой успех в карьере - в Рио-де-Жанейро - запорожец разделил с партнерами по команде - земляком Максимом Николенко и Виктором Дидухом. А, спустя неполный год, уже в нынешнем 2017-м, разделили успех на чемпионате мира в паре с Николенко.

К сожалению, похвастать подобным на Олимпийских играх или чемпионатах мира и Европы среди здоровых спортсменов Украина не может и близко. Успехи у нас есть, но их далеко не так много и они, можно сказать, точечные. При этом награды завоевываются только на континентальном уровне. А, между тем, этот вид спорта имеет богатейшую историю и традиции.

Чемпионаты миры по настольному теннису проводятся с сезона 1926/27, а первый турнир был проведен в Лондоне. С 1928-го соревнования были уже привязаны к конкретному году и проводились ежегодно, вплоть до 1957-го. Перерыв был сделан только на годы Второй мировой войны – с 1940 по 1946-й соревнования не проводились. А после ЧМ-1957 турниры проводятся раз в два года на протяжении уже 60 лет. Последний, на сегодняшний день, ЧМ-2017 состоялся в мае-июне в немецком Дюссельдорфе.

Отдельным турниром является командный чемпионат мира. Очередность годов его проведения также регулярно менялась, а с 2003 года Международная федерация настольного тенниса разделила командный и индивидуальные турниры – командные первенства проводятся также раз в два года, но по четным годам.

Законодателями мод в этом виде спорта, начиная с 60-х годов прошлого столетия, являются представители Китая. При этом с 80-х годов, зачастую, они завоевывают все пять комплектов золотых медалей во всех видах программы – мужских и женских индивидуальных соревнованиях, мужских и женских парах и миксте. Примечательны цифры статистики: на счету сборной Китая всего 134 золотые награды мировых первенств во всех разрядах. На счету сборных Венгрии (68) и Японии (47), которые в сводной таблице занимают 2-3 места – 115. Потрясающее доминирование.

Иногда на высшую ступень пьедестала почета прорываются представители другой азиатской школы настольного тенниса – Южной Кореи, и уж совсем редко представители Старого Света. Последним чемпионом мира среди европейцев 14 лет назад был австриец Вернер Шлагер (ЧМ-2003). А знаменитый швед Ян-Уве Вальднер завоевывал золото ЧМ и вовсе 20 лет назад, в 1997-м. До этого он выигрывал титул чемпиона мира в одиночном разряде в 1989-м, а в составе команды Швеции – в 1989, 1991, 1993 и 2000-м годах. Этот швед знаменит тем, что является единственным европейцем, который выиграл золото Олимпийских игр. В 1992-м в Барселоне он победил в одиночном мужском разряде. Именно его Международная федерация настольного тенниса признала лучшим игроком XX века, а одно из прозвищ Вальднера — «Моцарт настольного тенниса».

Нынешним законодателем мод в мировом настольном теннисе у мужчин является Ма Лун – трехкратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира. В частности, он выиграл два последних ЧМ-2015 и 2017 в самом престижном одиночном мужском разряде и олимпийский турнир «одиночников» в Рио. Еще два олимпийских золота он завоевал в командном турнире – в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.

У женщин два последних ЧМ в одиночном разряде выиграла Дин Нин. Она также как и Ма Лун является трехкратной олимпийской чемпионкой (выиграла золото Рио-2016 в одиночке), а вот золото ЧМ ей покорялось 7 раз.

На чемпионатах Европы многие годы доминировали игроки сборной Швеции во главе с все тем же непревзойденным Вальднером. Но, начиная с середины «нулевых», пальма первенства перешла к сборной Германии. В частности, 5 из 6 чемпионатов Европы (2007-2012) выиграл Тимо Болль.

Нынешним лидером немецкой команды является… коренной киевлянин Дмитрий Овчаров, который стал чемпионом Европы в одиночном разряде в 2013-м и 2015-м годах. Правда, спортсмена никак нельзя назвать воспитанником украинского тенниса. Он родился в 1988-м году, а в 4-летнем возрасте, в 1992-м, родители перевезли будущую звезду европейского пинг-понга в Германию. Кстати, его отец - Михаил Овчаров - является чемпионом СССР по настольному теннису. На Олимпиаде-2008 в Пекине Овчаров оказался в шаге от золота вместе с партнерами по команде Германии, а в Лондоне-2012 и Рио-2016 завоевал три бронзовые медали – две в командных соревнованиях и одну – в личных.

Нынешним чемпионом Европы (турнир проходил в октябре 2016 года) является Эмануэль Лебессон. А в 2017-м году состоялся только командный чемпионат Европы, который выиграла сборная Германии у мужчин, и Румынии – у женщин.

Наиболее титулованной украинкой в одиночных соревнованиях является Маргарита Песоцкая. 26-летняя киевлянка стала вице-чемпионкой Европы-2009. При этом, в финале турнира в немецком Штуттгарте она проиграла лишь… натурализованной немке У Цзядо, родившейся в Китае. Спустя два года, на европейском чемпионате, который принимали польские Сопот и Гданськ, спортсменка завоевала бронзовую медаль, а на чемпионатах мира добраться до пьедестала почета так и не сумела.

Единственным успехом мужского украинского настольного тенниса является бронза чемпионата Европы 2010 года, которую завоевали в парных соревнованиях Лэй Коу и Евгений Прищепа. Украинцы в четвертьфинале в крайне напряженной борьбе обыграли дуэт из Франции – в семи партиях – 4:3, а в полуфинале уступили датчанам, проведя на одну партию меньше – 2:4. Вместе с дуэтом из Швеции, который проиграл во втором полуфинале, нашим спортсменам досталась бронза ЧЕ. Победителями европейского первенства в мужских парных состязаниях тогда стали немцы, выигравшие полуфинал и финал из минимально возможного количества партий – дважды по 4:0.

А вот единственным командным успехом украинского прекрасного пола в этом виде за все годы независимости является бронза чемпионата Европы-2015 года. Соревнования проходили в российском Екатеринбурге, а медали завоевали все та же Маргарита Песоцкая, в компании с Татьяной Биленко и Анной Гапоновой.

На групповом этапе турнира украинки разгромили соперниц из Португалии (3:0) и с минимальным счетом обыграли команды Нидерландов и Швеции – по 3:2. А уже в плей-офф, в четвертьфинале, украинки уверенно обыграли команду Чехии – 3:1. Единственное поражение на турнире украинки потерпели в полуфинале от команды Румынии – 1:3, а матч за бронзовые медали в регламенте прописан не был. Награды получила и наша команда, и сборная России, проигравшая второй полуфинал сборной Германии. К слову, немки стали чемпионками Европы, обыграв в финале румынок «за явным преимуществом» - 3:0.

Впрочем, развить тот успех у наших девушек не получилось. На Олимпийские игры-2016 в Рио украинки не квалифицировались, а на чемпионате Европы-2017 они выбыли из борьбы за медали после группового этапа, одержав лишь одну победу (над Испанией – 3:0), при двух поражениях (от Австрии – 1:3 и от Португалии – 2:3). В итоге, команда заняла лишь 13-е место из 16 в турнирной таблице.

В 2008-м году Федерация настольного тенниса Украины пошла по пути наименьшего сопротивления, взяв курс на натурализацию уже взращенных в оптимальных условиях талантов-иностранцев. Ставка была сделана на китайца Кэй Лоу. В 2008-м году 21-летний перспективный теннисист принял гражданство Украины и с тех пор, на протяжении уже 9 лет, блистает не только на чемпионате Европы, но и, например, на исторических Первых Европейских играх в Баку-2015, где выиграл бронзу в одиночном разряде. Уроженец Пекина в столице Азербайджана проиграл в полуфинале Владимиру Самсонову из Беларуси, но в поединке за 3-е место (здесь он был предусмотрен регламентом) одолел британца Пола Дринкгола со счетом 4:2, взойдя на пьедестал. Наконец, Коу периодически блистает на других турнирах, дойдя до 1/8 финала Кубка мира, или 4-го круга олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, что было воспринято как настоящая сенсация. Также он является безоговорочным фаворитом на всеукраинских турнирах, выиграв с 2008 года 6 титулов чемпиона страны в одиночных соревнованиях.

Правда, на чемпионате мира-2017 в Дюссельдорфе наш спортсмен бесславно проиграл уже во втором круге представителю Индии Шарата Камала Ачанты. При этом он не выиграл ни одной партии – 0:4. Но, по мнению специалистов, общий потенциал 29-летнего спортсмена достаточно высок.

К слову, нынешний лидер сборной Украины Татьяна Биленко также провалила чемпионат мира, проиграв в том же втором круге соревнований.

При всех своих достижениях украинский настольный теннис развивается не благодаря, а вопреки. Так, в нынешнем 2017-м году, казус случился на чемпионате Украины, который попросту был не доигран. Турнир, проходивший в столице, был прерван в последний день, перед самым началом мужских четвертьфинальных матчей. Наши лидеры отказались выходить на игру из-за недостаточного освещения. При этом куда менее престижные парные соревнования и турнир в женском индивидуальном разряде завершились накануне без приключений. Хоть и проходили в том же режиме «экономии света».

Когда лидеры украинского тенниса обратились к организаторам с элементарной просьбой улучшить условия, отклика не нашли. И турнир был прерван моментально. Согласно международному регламенту и внутренним правилам, которые утверждены Федерацией настольного тенниса Украины, существуют нормы освещения, а судейская коллегия перед началом турнира обязана проверить «соответствие игрового оборудования, инвентаря, игровых площадок, пола». У нас же все делалось на авось, а в последний момент, как водится, игроки воспротивились отношению к себе со стороны организаторов. Впрочем, санкций в итоге не последовало, а решающие матчи турнира были перенесены на май, при этом было отдельно оговорено, что все нормы освещения будут соблюдены.

Любопытно, но порыв семи спортсменов-участников четвертьфинала, не поддержал только ведущий украинский игрок Лей Коу, недоумевавший по поводу того, что в предыдущие дни участники проводили свои матчи, несмотря на очевидные проблемы.

Станет ли новый 2018-й годом прорыва для украинского тенниса? В следующем году будет проведен командный чемпионат мира в шведском Хальмстаде, а ближайший личный турнир состоится в 2019-м в Будапеште. Повод для оптимизма у нас есть, причем довольно серьезный. Уже в нынешнем году сразу три украинских спортсмена, благодаря высокому рейтингу, начинали турнир с основной сетки, минуя квалификацию - Татьяна Биленко (на тот момент 56-й номер мирового рейтинга), Анна Гапонова (95-я в рейтинге) и Лей Коу (24-й в мировом рейтинге). На подходе к элите - Ирина Моцык и Соломия Братейко. И уже в ближайшее время мы можем смело рассчитывать на награды не только континентального, но и мирового уровня.

Кирилл Стадниченко