МОК примет окончательное решение об участии России в Олимпиаде 5 декабря

Исполком Международного олимпийского комитета примет решение об участии спортсменов сборной России в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) 5 декабря, сообщает пресс-служба комитета.

Исполком МОК пройдет с 5 по 6 декабря в Лозанне (Швейцария).

«Решение об участии российских спортсменов в Играх будет принято исполкомом на основании выводов двух комиссий, - говорится в сообщении. - Пресс-конференция для объявления решения состоится 5 декабря в 19.30 (по местному времени)».

Читайте такжеУ России отобрали две медали Игр-2014 и отстранили лыжников от ПхенчханаС 2014-го года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) расследует дело о массовом применении спортсменами РФ допинга. Параллельно ведется расследование о существовании государственной системы сокрытия допинга в РФ.

Ранее, летом 2016-го гда, за несколько недель до старта летних Олимпийских игр-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, МОК разрешил сборной России участие в Олимпийских играх.

На сей раз, в предверии зимних Игр-2018, 16 ноября совет учредителей WADA отказал России в восстановлении прав РУСАДА. Тем не менее, глава МОК Томас Бах заявил, что это не повлияет на решение МОК относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.