Самая титулованная теннисистка мира Серена Уильямс вышла замуж

16 ноября в Новом Орлеане, США состоялась свадьба экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна, сообщает People.

На церемонии, эксклюзивные права на съемку которой были проданы Vogue, присутствовали певицы Бейонсе, Келли Роулэнд и Сиара, реалити-звезда Ким Кардашьян, экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки с женихом баскетболистом Дэвидом Ли и другие "селебрити".

36-летняя Уильямс, недавно возобновившая тренировки после рождения ребенка, и 34-летний Оганян стали парой в конце 2015-го, обручились в конце прошлого, а 1 сентября у них родилась дочь Алексис Олимпия.

Свадьба прошла в Центре современных искусств, репетиция накануне – в ресторане Meril известного шеф-повара Эмерила Лагасса. Весь персонал, обслуживающий мероприятие, был связан строгим распоряжением о неразглашении.

Возвращение Серены на корт ожидается уже на старте 2018 года.