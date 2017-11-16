Впервые в истории африканская сборная выступит на зимней Олимпиаде в соревнованиях по бобслею

Женская сборная Нигерии по бобслею успешно преодолела квалификацию на Олимпийские игры в Пхенчхан-2018. Таким образом, нигерийские спортсмены впервые в истории примут участие в зимней Олимпиаде.

Об этом сообщает ESPN.

Кроме того, Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога стали первыми спортсменами из Африки (и среди женщин, и среди мужчин), которым удалось отобраться на Олимпийские игры в бобслее.

«Это громадный шаг вперед для спорта в Нигерии. Я горжусь тем, что смогла сыграть роль в продвижении зимних видов спорта в моей стране. Теперь наша цель – так здорово представить Африку на зимней Олимпиаде, как до нас еще никто не делал», – рассказала одна из членов сборной по бобслею Сеун Адигун.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.