Вердикт по допинговому делу легкоатлеток Повх и Земляк будет известен через 3-5 месяцев - президент ФЛАУ Гоцул

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что официальное решение Спортивного арбитражного суда по дисквалификации Ольги Земляк и Олеси Повх станет известно не раньше, чем через три месяца.

Об этом он рассказал в комментарии Xsport. В частности, комментируя ситуацию с Ольгой Земляк, Гоцул отметил:

«У нее есть и советники, и юристы по этому делу. Она строит свою систему защиты так, как считает необходимым, правильным. Мне кажется, что ее путь защиты – ошибочный.

Ольга сказала, что будет обращаться по этому вопросу в суд (Спортивный арбитражный суд в Лозанне, – УНИАН). Насколько являются правдивыми ее заявления о том, что метод анализов ее пробы был экспериментальным, я не знаю. Решение суда будет более авторитетным, чем мои слова. Она скажет, что это неправда, я скажу – наоборот, кто-то скажет – полуправда. Будем ждать ответа от высших инстанций.

Когда будет точно известен исход дела Повх и Земляк? Мне сложно сказать. Это будет зависеть от того, как будет работать команда юристов спортсменов. Вопрос суда очень непростой. Спортивный арбитражный суд находится в Лозанне, и он единственный в мире может заниматься разрешением подобных инцидентов, связанных с допингом. Там свои правила в рассмотрении дел. Команде юристов необходимо ознакомиться со всеми деталями.

Что касается выноса вердикта по степени вины спортсменок и их возможного наказания, то это займет 3-5 месяцев».

Напомним, что в августе разгорелся допинг-скандал, в центре которого оказались легкоатлетки Ольга Земляк и Олеся Повх. Украинки были вынуждены пропустить чемпионат мира в Лондоне, а сейчас их отстранили от участия во всех международных и национальных турнирах.