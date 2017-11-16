Вердикт по допинговому делу легкоатлеток Повх и Земляк будет известен через 3-5 месяцев - президент ФЛАУ Гоцул
Президент Федерации легкой атлетики Украины прокомментировал нашумевшую ситуацию вокруг двух ведущих спортсменок сборной.
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что официальное решение Спортивного арбитражного суда по дисквалификации Ольги Земляк и Олеси Повх станет известно не раньше, чем через три месяца.
Об этом он рассказал в комментарии Xsport. В частности, комментируя ситуацию с Ольгой Земляк, Гоцул отметил:
«У нее есть и советники, и юристы по этому делу. Она строит свою систему защиты так, как считает необходимым, правильным. Мне кажется, что ее путь защиты – ошибочный.
Ольга сказала, что будет обращаться по этому вопросу в суд (Спортивный арбитражный суд в Лозанне, – УНИАН). Насколько являются правдивыми ее заявления о том, что метод анализов ее пробы был экспериментальным, я не знаю. Решение суда будет более авторитетным, чем мои слова. Она скажет, что это неправда, я скажу – наоборот, кто-то скажет – полуправда. Будем ждать ответа от высших инстанций.
Когда будет точно известен исход дела Повх и Земляк? Мне сложно сказать. Это будет зависеть от того, как будет работать команда юристов спортсменов. Вопрос суда очень непростой. Спортивный арбитражный суд находится в Лозанне, и он единственный в мире может заниматься разрешением подобных инцидентов, связанных с допингом. Там свои правила в рассмотрении дел. Команде юристов необходимо ознакомиться со всеми деталями.
Что касается выноса вердикта по степени вины спортсменок и их возможного наказания, то это займет 3-5 месяцев».
Напомним, что в августе разгорелся допинг-скандал, в центре которого оказались легкоатлетки Ольга Земляк и Олеся Повх. Украинки были вынуждены пропустить чемпионат мира в Лондоне, а сейчас их отстранили от участия во всех международных и национальных турнирах.