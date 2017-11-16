Объявлен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону
13:14, 16 ноября 2017Другое
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В сезоне 2017/18 выступят все четыре украинские олимпийские чемпионки эстафеты Сочи-2014.
Все биатлонистки из сильнейшего состава сборной Украины выступят в олимпийском сезоне-2018 / biathlon.com.ua
Стал известен состав сборной Украины по биатлону, который отправится в Остерсунд (Швеция) на первый этап Кубка мира, сообщает Федерация биатлона Украины со ссылкой на Xsport.
В составе команды на соревнования заявлены:
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова
Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко
Также сообщается, что Артем Тищенко и Надежда Белкина, которые тренируются с первыми сборными, выступят на первом этапе второго по значимости Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
Кубок мира по биатлону в олимпийском сезоне 2017/18 стартует 26 ноября
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