Объявлен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Стал известен состав сборной Украины по биатлону, который отправится в Остерсунд (Швеция) на первый этап Кубка мира, сообщает Федерация биатлона Украины со ссылкой на Xsport.

В составе команды на соревнования заявлены:

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко

Также сообщается, что Артем Тищенко и Надежда Белкина, которые тренируются с первыми сборными, выступят на первом этапе второго по значимости Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

Кубок мира по биатлону в олимпийском сезоне 2017/18 стартует 26 ноября