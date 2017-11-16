Объявлен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

13:14, 16 ноября 2017
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В сезоне 2017/18 выступят все четыре украинские олимпийские чемпионки эстафеты Сочи-2014.

Из сильнейшего состава команды выбыла только Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Стал известен состав сборной Украины по биатлону, который отправится в Остерсунд (Швеция) на первый этап Кубка мира, сообщает Федерация биатлона Украины со ссылкой на Xsport.  

В составе команды на соревнования заявлены:

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко

Также сообщается, что Артем Тищенко и Надежда Белкина, которые тренируются с первыми сборными, выступят на первом этапе второго по значимости Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

Кубок мира по биатлону в олимпийском  сезоне 2017/18 стартует 26 ноября

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