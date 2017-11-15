Украинцы завоевали два золота на чемпионате мира по пауэрлифтингу

22:12, 15 ноября 2017
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Чемпионами мира стали Лариса Соловьева и Андрей Наньев.

 

На чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходит в чешском городе Пльзень, украинцы завоевали сегодня две золотые медали. 

Чемпионом мирового первенства стал Андрей Наньев. Украинец был лучшим в весовой категории до 83 кг. По сумме трех упражнений он поднял 932,5 кг. Кроме того, в активе Наньева "малое золото" в жиме лежа и "малое серебро" в приседе.

Заметим, что пауэрлифтер сумел улучшить свой "серебряный" прошлогодний результат на ЧМ в Орландо (США).

Андрей Наньев / facebook.com/powerlifting.ipf

Вторую золотую медаль для Украины на чемпионате мира выиграла Лариса Соловьева. Она стала лучшей в категории до 63 кг с результатом 607,5 кг, сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Это золото стало 7-м на чемпионатах мира для супертитулованной украинской спортсменки.

Напомним, Лариса Соловьева - четырехкратная чемпионка Всемирных игр. Она подтвердила звание сильнейшей на Всемирных играх-2017 в польском Вроцлаве в июле этого года. Андрей Наньев на этих престижных соревнованиях выиграл бронзу.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит с 13-го по 18 ноября в Чехии.

Лариса Соловьева / facebook.com/powerlifting.ipf

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Теги: #Лариса Соловьева пауэрлифтинг#Андрей Наньев#пауэрлифтинг в Украине