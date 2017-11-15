НОК дал старт новой всеукраинской социальной кампании

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка объявил о старте новой социальной кампании, которая направлена на привлечение молодежи страны к здоровому и активному образу жизни, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

15 ноября было представлено социальное исследование по оценке восприятия благосостояния среди украинской молодежи, которое на заказ НОК Украины провела международная исследовательская компания GFK Ukraine.

Следует отметить, что такое исследование, которое охватило молодежь в возрасте от 15 до 40 лет, которая проживает в различных регионах и населенных пунктах страны, впервые проводилось в истории Украины. Полученные результаты позволят лучше понять ожидания молодого поколения, должны служить фундаментом в дальнейшей работе со всеми категориями, которые берут участие в модернизации, управлении и популяризации спорта в стране.

НОК Украины, в свою очередь, благодаря полученным данным выяснил для себя, что олимпийское движение, олимпийские ценности, Олимпийские игры являются важными для молодежи Украины, ведь благодаря этому люди имеют возможность почувствовать себя частью общества – то болея за свою национальную команду на соревнованиях, то принимая участие в различных олимпийских проектах.

«В своей деятельности мы много внимания уделяем привлечению именно молодого поколения к спорту и воспитанию новых чемпионов. То, что поддержка наших олимпийцев, соревнования в честной борьбе, дружба и общение повышают качество жизни молодежи – важный вывод для нас. Конечно, не все, кто занимается спортом, станут чемпионами, но вырастут сильными и успешными личностями», - подвел итоги исследования президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Вот некоторые показатели, которые вытекают из исследования. Около 55% опрошенной молодежи привлечены к активным занятиям спортом, 49% - минимум раз в неделю выполняют физические упражнения самостоятельно или с друзьями. 58% воспринимают спорт как нечто приятное, часть досуга, отдыха, что помогает чувствовать себя в хорошей физический форме.

По итогам данного исследования с привлечением крупнейшей украинской студии FILM.UA были отсняты 7 короткометражных фильмов о 7 олимпийских ценностях. В роли актеров свои силы также испытали Олимпийские чемпионы и призеры, медалисты мировых и европейских чемпионатов: Сергей Бубка, Ольга Харлан, Юрий Чебан, Олег Верняев, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Илья Кваша, Георгий Зантарая.

В фильмах показано, как спорт, общечеловеческие ценности и вовлеченность в команду помогают молодым людям достичь успеха и получить радость от жизни.

Каждая школа Украины получит специально изготовленные Национальным олимпийским комитетом диски с видеороликами для использования в образовательно-воспитательной работе. Все учебные заведения страны будут интегрированы в проект путем проведения открытых встреч и мастер-классов с участием известных олимпийцев.