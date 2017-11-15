Президент НОК Украины Бубка вместе с автором и исполнителем кругосветного олимпийского путешествия встретились с президентом МОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома МОК Сергей Бубка вместе с автором и исполнителем международного масштабного социального проекта «Планета Земля – взгляд из инвалидной коляски» Николаем Подрезаном встретились в штаб-квартире Международного Олимпийского комитета в Лозанне с главным олимпийцем мира Томасом Бахом, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В рамках встречи был презентован и обсужден социальный проект, начатый в Украине и направленный на популяризацию олимпийских ценностей.

Николай Подрезан в течение последних лет при поддержке Национального олимпийского комитета с олимпийским факелом в руках путешествует по маршруту Всемирной эстафеты Олимпийского огня 2004-го года. Кстати, один из этапов той эстафеты принимал Киев и по оценкам международных экспертов он был признан одним из лучших в мире.

Маршрут кругосветного путешествия – 35 городов, расположенных в 27-ми странах мира на всех 5-ти континентах.

В частности, его встречи со школьниками и студентами разных стран, в рамках которых он делится информацией об Украине, ее спортивных достижениях и олимпийских достижениях, распространяя олимпийскую литературу и сувенирную атрибутику предоставленную Национальным олимпийским комитетом, таким образом популяризируя Украину и способствуя воспитанию у молодежи интереса к спорту и олимпизму.

Президент МОК Томас Бах с большой заинтересованностью ознакомился с деталями проекта и высоко оценил его цель и результаты. Главный олимпиец мира пожелал успехов в дальнейшей реализации замыслов и пригласил Николая Подрезана до Олимпии на церемонии зажжения Олимпийского огня Игр ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио.