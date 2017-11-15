Олимпийский чемпион Верняев может пропустить следующий сезон

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский в интервью Isport рассказал о травмах и предстоящих операциях Олега Верняева.

«Олегу Верняеву, наверное, в январе будем делать операцию на плече и ноге. Возможно, он пропустит весь следующий сезон. Полгода точно он не сможет тренироваться, а там уже будем смотреть, как он наберет форму.

У него надорвалась связка на ноге, это Олега еще до Рио беспокоило, но можно было потерпеть. Плечо он уже в этом сезоне надорвал и надо пришивать.

Сейчас мы сделали МРТ и понимаем, что нужно делать операцию – от этого никуда не денешься. Такой у нас вид спорта, что ты все время на плаву, но потом нужно брать тайм-аут», – сказал Сартинский.

Отметим, в этом году Олег Верняев выиграл Кубок мира, три медали чемпионата Европы и медаль чемпионата мира.

Олег Верняев - чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (золото выиграл в упражнении на брусьях). Напомним, в многоборье он завоевал серебро Игр.