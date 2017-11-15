Украинский пловец Романчук выиграл этап Кубка мира по плаванию

Украинские представители плавания завоевали три медали на 7-м этапе Кубке мира, который прошел в Токио.

На любимой дистанции 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук стал первым, показав результат 14 минут 28,26 секунд. На этой же дистанции другой украинец Сергей Фролов показал третий результат - 14 минут 40,69 секунд.

Еще одну медаль - бронзовую - на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал украинец Андрей Говоров, показавший результат 22,96 секунд.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в Пекине украинские пловцы также завоевали три медали.