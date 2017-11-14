МОК вручил первые тренерские награды за достижения всей жизни, иницатором которых стал Комитет во главе с Бубкой

В Лозанне (Швейцария) состоялся ряд важных события в мировом олимпийском движении. В частности, впервые была вручена тренерская награда Международного Олимпийского Комитета за достижения всей жизни, инициатором введения которой выступила Антуражная комиссия МОК, возглавляемая Сергеем Бубкой, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Вместе с президентом МОК Томасом Бахом главный олимпиец Украины вручил награды номинантам, избранным международным экспертным жюри: многолетнему тренеру по синхронному плаванию Канеко Масако и опытному наставнику по плаванию Джону Урбанчеку (США).

«Роль тренера для спортсмена выходит далеко за рамки спорта. Это как долгое путешествие и долгосрочное сотрудничество. Как показало недавно проведен МОК социальное исследование, более 80 процентов атлетов основную информацию получают именно от своих наставников. Успехи спортсмена – большая заслуга квалифицированного наставника. Мы обязаны постоянно чтить и благодарить тех, кто находится в тени атлета, но чей вклад в каждый спортивный успех просто бесценен", - отметил Сергей Бубка, который является членом Исполкома МОК.

Также впервые состоялось совместное заседание двух ключевых комиссий МОК – Комиссии атлетов и Антуражной комиссии, которая занимается вопросами, касающимися взаимоотношений атлетов с их антуражем - окружением спортсмена, которое имеет влияние на спортсмена и его подготовку. В круг этих лиц входят менеджеры, агенты, тренеры, медицинский персонал, научные работники, спортивные организации, спонсоры, юристы, а также любой, из числа тех, кто влияет на карьеру спортсмена, включая членов его семьи.

Перед Антуражной комиссией, так же как и перед Комиссией атлетов, стоит задача обеспечить создание наиболее благоприятной среды для спортсмена. Но если в рамках работы Комиссии атлетов основном задействованы только сами спортсмены, то к работе Антуражної комиссии привлекается более широкий круг экспертов и членов Олимпийского движения.

Олимпийская столица Лозанна приняла и 8-й Международный форум атлетов, во время которого Сергей Бубка поделился с делегатами форума свои мнениями относительно роли спортсменов в принятии стратегических решений по развитию спорта, интеграции в социальную жизнь и получение профессии после завершения активной карьеры, важность получения надлежащего образования и тому подобное.

Отметим также, что в олимпийских форумах приняли участие представители НОК Украины в Комиссиях МОК: члены Комиссии по культуре и олимпийскому наследию, член МОК Валерий Борзов и президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова, а также член Комиссии по олимпийскому образованию Вера Передерий.