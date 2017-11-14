Первая ракетка мира Надаль снялся с Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение прекратить выступления на Итоговом турнире ATP, проходящем в Лондоне, сообщает официальный сайт АТР. Причиной стала травма колена.

В первом туре испанец сражался с бельгийцем Давидом Гоффеном и уступил со счетом 6:7, 7:6, 4:6.

"Я был настроен на то, чтобы сыграть здесь. И я попытался. Но продолжать не могу. В этом нет смысла. Для меня сезон завершен. Я принял это решение во время матча и снялся бы, даже если бы выиграл. После того, как я провел этот сезон, я не заслужил выходить на корт в таком состоянии: с болью и без удовольствия", - заявил Надаль.

Также он добавил, что не слишком огорчен:

"У меня был прекрасный сезон, и я не буду плакать из-за того, что произошло здесь. Всех с Рождеством. Увидимся в следующем году", – сказал испанец.

На турнире Надаля заменит его соотечественник Пабло Каррено-Буста.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит в Лондоне с 12-го по 19 ноября, а его призовой фонд составляет 7 миллионов долларов.