Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российского призера Олимпиады из-за допинга

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 россиянин Руслан Албегов отстранен от выступлений на соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). О данном решении сообщает Xsport со сслыкой на официальный сайт IWF.

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Напомним, Албегов является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, двукратным чемпионом мира (2013 и 2014), победителем чемпионатов Европы 2012 и 2013 годов, а также золотым призером Универсиады-2013.

Накануне украинские тяжелоатлеты выиграли 12 медалей на молодежном ЧЕ-2017, а Анастасия Лысенко стала чемпионкой Европы (U-23).