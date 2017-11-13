Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российского призера Олимпиады из-за допинга
15:57, 13 ноября 2017Другое
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Руслан Алгебов подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Руслан Албегов / Р-Спорт
Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 россиянин Руслан Албегов отстранен от выступлений на соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). О данном решении сообщает Xsport со сслыкой на официальный сайт IWF.
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Напомним, Албегов является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, двукратным чемпионом мира (2013 и 2014), победителем чемпионатов Европы 2012 и 2013 годов, а также золотым призером Универсиады-2013.
Накануне украинские тяжелоатлеты выиграли 12 медалей на молодежном ЧЕ-2017, а Анастасия Лысенко стала чемпионкой Европы (U-23).
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