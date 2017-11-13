Украинец Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, Старикова взяла бронзу

Украинский велогонщик Андрей Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, который проходил в Манчестере.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации велоспорта Украины.

В дисциплине кейрин украинец уступил только серебряному призеру Рио-2016 Маттейсу Бюхли на последних метрах дистанции.

Также бронзовую медаль завоевала украинка Елена Старикова в гонке на 500 м с места.