Украинец Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, Старикова взяла бронзу

12:02, 13 ноября 2017
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В дисциплине кейрин Андрей Винокуров уступил золото лишь на последних метрах дистанции.

Елена Старикова и Андрей Винокуров / velosport.org.ua

Украинский велогонщик Андрей Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, который проходил в Манчестере. 

Об этом сообщает официальный сайт Федерации велоспорта Украины.

В дисциплине кейрин украинец уступил только серебряному призеру Рио-2016 Маттейсу Бюхли на последних метрах дистанции.

Также бронзовую медаль завоевала украинка Елена Старикова в гонке на 500 м с места.

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Теги: #Андрей Винокуров велотрек#Кубок мира по велотреку#сборная Украины по велотреку