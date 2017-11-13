Украинец Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, Старикова взяла бронзу
12:02, 13 ноября 2017Другое
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В дисциплине кейрин Андрей Винокуров уступил золото лишь на последних метрах дистанции.
Елена Старикова и Андрей Винокуров / velosport.org.ua
Украинский велогонщик Андрей Винокуров завоевал серебро этапа Кубка мира по велотреку, который проходил в Манчестере.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации велоспорта Украины.
В дисциплине кейрин украинец уступил только серебряному призеру Рио-2016 Маттейсу Бюхли на последних метрах дистанции.
Также бронзовую медаль завоевала украинка Елена Старикова в гонке на 500 м с места.
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