Сборная Украины по самбо завершила чемпионат мира в российском Сочи с 9 медалями

В российском Сочи сегодня завершился чемпионат мира по самбо, где украинцы были одними из лучших.

Особенно успешно выступила женская сборная Украины - напомним, в первый день турнира Анастасия Шевченко из Харькова завоевала золотую медаль. Кроме того, отметим, что в общем зачете женских команд украинки заняли третье место.

В последний день приятных эмоций добавили три "бронзы", две из которых на счету женской половины команды. Об этом сообщили УНИАН в Федерации самбо Украины.

19-летняя Екатерина Москалева (Днепропетровская обл.) заняла третье место в весовой категории до 68 кг. Отметим, что в этом году юная спортсменка стала также чемпионкой Европы среди юниорок, а также взяла "бронзу" на взрослом Евро.

У Галины Тарасовой (Запорожская обл.), выступавшей в категории +80 кг, также бронзовая медаль ЧМ.

Третью "бронзу" Украине в последний день принес Станислав Бондаренко (Запорожская обл.), который соревновался в категории свыше 100 кг.

Таким образом, наша команда завершила чемпионат мира с 9 наградами (1 золотая, 2 серебряные, 6 бронзовых).