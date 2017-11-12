Сборная Украины по самбо завершила чемпионат мира в российском Сочи с 9 медалями
В последний день соревнований наши спортсмены завоевали три бронзовых награды.
В российском Сочи сегодня завершился чемпионат мира по самбо, где украинцы были одними из лучших.
Особенно успешно выступила женская сборная Украины - напомним, в первый день турнира Анастасия Шевченко из Харькова завоевала золотую медаль. Кроме того, отметим, что в общем зачете женских команд украинки заняли третье место.
В последний день приятных эмоций добавили три "бронзы", две из которых на счету женской половины команды. Об этом сообщили УНИАН в Федерации самбо Украины.
19-летняя Екатерина Москалева (Днепропетровская обл.) заняла третье место в весовой категории до 68 кг. Отметим, что в этом году юная спортсменка стала также чемпионкой Европы среди юниорок, а также взяла "бронзу" на взрослом Евро.
У Галины Тарасовой (Запорожская обл.), выступавшей в категории +80 кг, также бронзовая медаль ЧМ.
Третью "бронзу" Украине в последний день принес Станислав Бондаренко (Запорожская обл.), который соревновался в категории свыше 100 кг.
Таким образом, наша команда завершила чемпионат мира с 9 наградами (1 золотая, 2 серебряные, 6 бронзовых).