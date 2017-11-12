Украинская чемпионка мира по шахматам Анна Музычук добровольно отказалась от защиты титула из-за дресс-кода

Украинская шахматистка Анна Музычук отказалась от поездки в Саудовскую Аравию на чемпионат мира по рапиду и блицу.

Причиной стали особые требования к внешнему виду для женщин в этой стране. О своем решении украинская спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

«Международная шахматная федерация объявила, что мировой чемпионат по рапиду и блицу состоится в конце года в Саудовской Аравии.

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Рисковать жизнью и носить все время абайю? Все имеет свои пределы, и платков в Иране было больше чем достаточно», — написала Анна Музычук.

Музычук в декабре прошлого года с интервалом в два дня стала чемпионкой мира по рапиду и блицу. Две недели назад сильнейшая шахматистка Украина добавила в свой послужной список титул чемпионки Европы по быстрой игре.

В марте текущего года Анна Музычук в Иране на чемпионате мира по классическим шахматам в упорном финальном противостоянии с китаянкой Тань Чжунъи уступила на тайбрейке. На протяжении соревнований шахматисткам из-за местных обычаев пришлось играть с покрытой головой.