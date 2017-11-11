Сборная Украины завоевала одну "бронзу" во второй день чемпионата мира по самбо

Во второй день чемпионата мира по самбо, который принимает российский город Сочи, украинская сборная добавила в свой актив одну медаль.

На "бронзовую" ступеньку пьедестала поднялся украинец Максим Рындовский (Киев, "Освіта"). Об этом УНИАН сообщили в Федерации самбо Украины.

В самом начале соревнований в боевом разделе самбо в весовой категории до 82 килограммов киевлянин проиграл действующему чемпиону мира Сё Йон Кону из Кореи, но затем успешно прошел "утешительным" путем и завоевал третью по рангу медаль.

Напомним, что в пятницу сборная Украины завоевала сразу пять медалей чемпионата мира, в частности, харьковчанка Анастасия Шевченко завоевала "золото" в весовой категории до 60 кг.

После двух соревновательных дней у украинской команды уже 6 наград (одна золотая, две серебряные и три бронзовые).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.