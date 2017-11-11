Запорожский "Мотор" не смог обыграть российских "Чеховских медведей" в гандбольной Лиге чемпионов

В подмосковном Чехове завершился матч 7-го тура гандбольной Лиги чемпионов, в котором "Чеховские Медведи" принимали чемпиона Украины запорожский "Мотор" и свели матчи вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 30:30.

Украинский клуб, идущий на 2-м месте в турнирной таблице Группы D Лиги чемпионов, приехал в гости к аудсайдеру турнира и, теоретически, должен был обязательно выиграть матч. Более того, матч первого круга завершился победой чемпиона Украины с разницей в 13 голов.

Тем не менее, украинцы имели преимущество только в первом тайме, выиграв его со счетом 17:15.

Во второй 30-минутке игра совершенно изменилась, "Медведи" контролировали ход матча и постоянно вели с разницей в 2-3 мяча. Тем не менее, ряд ошибок игроков российской команды позволил украинцам сначала сократить разрыв до минимума, а в самой концовке, за 3 секунды до финальной сирены, усилиями Сергея Шельменко сравнять счет - 30:30. Интересно, что Шельменко является одновременно игроком запорожского "Мотора" и сборной России, но родился в Украине и ранее сменил гражданство.

Таким образом, "Мотор" набрал 9 очков в турнирной таблице и сохранил 2-е место в группе, а у "Чеховских медведей" теперь 3 балла и, по-прежнему, 6-е место в сикстете D.