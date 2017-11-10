Губернатор Харьковщины поздравила регбистов Ярославского с "золотым" спортивным сезоном

Председатель ХОГА Юлия Светличная пригласила президента клуба Александра Ярославского, игроков и тренеров, чтобы поздравить их с «золотым» сезоном. Напомним, «Олимп» в очередной раз стал победителем чемпионатов Украины по регби-7 и регби-15. Кроме того, команда привезла в Харьков и оба Кубка Украины.

«Многие харьковчане внимательно следили за вашими результатами, поддерживали «Олимп». Вы сумели оправдать все наши ожидания. Надеемся, нет никаких препятствий для покорения новых вершин. У вас и название соответствующее – «Олимп». Конечно, для этого требуется серьёзная поддержка, которую вы ощущаете со стороны президента клуба», - подчеркнула в своей приветственной речи глава Харьковщины.

В свою очередь, президент «Олимпа» Александр Ярославский поблагодарил губернатора за поддержку спорта в регионе: «Спасибо Юлии Александровне, что уделяет этим вопросам своё внимание. Я от всей души поздравляю наших ребят. За те 13 лет, пока занимаемся этим проектом, мы ни разу не проиграли. Ребята занимаются настоящим мужским делом и получают результат».

Губернатор наградила представителей регбийного клуба часами, которые помогут спортсменам планировать оптимальную тренировку, бить свои рекорды и отслеживать ежедневную физическую форму под управлением GPS (к слову, известный боксер Конор Макгрегор перед боем с Мейвейзером отслеживал свою физическую форму именно с такими часами), а также вручила специальный трофей - кубок с логотипом клуба и гербом Харьковщины. Каждое «золото» было отмечено на нем специальной гравировкой. Регбисты, в свою очередь, вручили Юлии Светличной футболку сборной Украины со своими автографами - как известно, «Олимп» является базовым клубом украинского регби, делегируя в главную команду страны не только игроков, но и главного тренера Валерия Кочанова.

Напомним, "Олимп" является самым титулованным регбийным клубом Украины. На его счету 13 чемпионств по регби-15, а также восемь побед в первенстве по регби-7. Пять раз слобожане становились обладателями Кубка Украины по регби-7 и ещё девять раз - по регби-15. Кроме того, с президентом «Олимпа» Александром Ярославским в глазах всей Украины и футбольных болельщиков Европы связаны лучшие годы в истории харьковского "Металлиста": при его поддержке «желто-синие» 7 раз поднимались на пьедестал почета национального первенства, а также доходили до четвертьфинала Лиги Европы.